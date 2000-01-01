Бессрочный и честный сервис

У Travel eSim нет срока действия - Вы можете её использовать тогда, когда Вам это необходимо. Будьте уверены баланс вашей Travel eSim не уменьшится, не заморозится и не сгорит, а условия и тарифы останутся прежними, даже если Вы не использовали сервис длительное время.

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