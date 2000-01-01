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Travel eSim - виртуальная сим-карта для путешествий. Благодаря современным и инновационным технологиям Travel eSim переключается между доступными операторами по принципу "лучшего сигнала". Это обеспечивает максимальных охват и вашу доступность в путешествиях по миру.
После регистрации и оплаты на сайте стартового баланса Travel eSim, Вам на почту поступит письмо с QR code и подробными инструкциями для каждого устройства. Следуя инструкции отсканируйте QR code, так Вы установите Travel eSim на Ваше устройство.