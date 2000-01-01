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ВИРТУАЛЬНАЯ СИМ-КАРТА

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
выгодный Мобильный интернет в путешествиях
тарифы местных операторов

online подключение Travel eSim
на честных условиях


абонентская плата
обязательные платежи
стоимость eSim


О НАС И СЕРВИСЕ
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
0,001 $/ Мb

0$
0$
0$

от
КОРОТКО
ВИРТУАЛЬНАЯ
СИМ-КАРТА

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
выгодный Мобильный интернет в путешествиях
тарифы местных операторов

Online подключение Travel eSim
на честных условиях

абонентская плата
обязательные платежи
стоимость eSim


0,001 $/ Мb

0$
0$
0$

от

О НАС И СЕРВИСЕ
КОРОТКО
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
У Вас есть вопросы? У нас есть ответы!
Что такое eSim?
eSim- это виртуальная симка,такая же сим-карта,только без пластика. Она уже встроена внутрь смартфона.
Как настроить eSim?
Настройка eSim происходит автоматически. Вам необходимо только включить функцию "передача данных в роуминге" в вашем устройстве.
Что значит "доступно сразу несколько операторов"?
В каждой стране доступно для подключения несколько местных операторов. Если вы включите на смартфоне функцию "автоматический выбор сети" (рекомендуем), то Вы будете автоматически переключаться между доступным оператором.
Если Вы включите функцию "ручной выбор сети", то Вы можете вручную подключаться к доступным операторам. Для Вас стоимость за Мб единая у всех операторов в стране. 
Как пополнить баланс eSim и какая минимальная сумма пополнения?
Минимальная сумма пополнения всего 15$. Пополнить баланс Вы можете картой любой страны без комиссии в личном кабинете. Логин и пароль для входа в личный кабинет Вам поступят после покупки eSim на сайте.
Как я могу связаться со службой поддержки?
У нас нет никаких чат ботов, автоматических помощников и еще кого-то. Общение только напрямую с сотрудниками службы поддержки удобным для Вас способом: чат в личном кабинете мессенджеры, email.
Какие устройства поддерживают технологию eSIM?
Технология eSIM - это абсолютно новая и современная технология. В связи с новизной, к сожалению, не все устройства поддерживают технологию. С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке "Список устройств". Мы постоянно его обновляем, как только появляются новые устройства, поддерживающие технологию.
Как мне установить eSim на свой смартфон (устройство)?
После приобретения eSim на сайте Вам на почту поступит письмо с QR code и подробными инструкциями для каждого устройства. Следуя инструкции отсканируйте QR code, так Вы установите ESim на Ваше устройство.



Остались вопросы? Задайте их в чате.
Мы всегда online. 






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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Всегда "online"
Travel eSim переключается между доступными операторами по принципу "лучшего сигнала". Это обеспечивает максимальный охват и вашу доступность в путешествиях по миру.
1
Легко и просто
Никаких сложных ручных настроек. Travel eSim настраивается автоматически и сразу готова к использованию. Работает во всех устройствах, поддерживающих технологию esim.
2
Бессрочный и честный сервис
У Travel eSim нет срока действия - Вы можете её использовать тогда, когда Вам это необходимо. Будьте уверены баланс вашей Travel eSim не уменьшится, не заморозится и не сгорит, а условия и тарифы останутся прежними, даже если Вы не использовали сервис длительное время.
3
Практично и выгодно
Без абонентской платы и обязательных платежей. Тарифы по Мб от местных операторов. Вы платите только за фактическое использование.
4
Гарантии
В случае если Вам не подойдет сервис или Вы просто решите не использовать Travel eSim - мы вернем все неизрасходованные денежные средства с баланса вашей eSim.
5
Полный контроль
Пополнить баланс картой без комиссии и посмотреть детальную статистику по использованию Вы можете в личном кабинете.
6
ПОСМОТРИТЕ КАК ЭТО ПРОСТО
Всего несколько минут и всё доступно на вашем смартфоне
1
Регистрация
Пройдите регистрацию и оплатите стартовый баланс Travel eSim на сайте
2
Проверьте почту
Вам поступит письмо №1 с регистрационными данными и письмо №2 с QR code и инструкциями
3
Установите Travel eSim
Следуя инструкциям из письма отсканируйте QR code - так Вы установите Travel eSim на ваш смартфон.
4
ГОТОВО!
Вы полностью готовы к комфортному и незабываемому путешествию!

Выбрать Travel eSim

Travel eSim EUROPE
Предназначена для использования в странах Европы+

  • Связь без потери сигнала в 45 странах
  • 99 мировых операторов
  • 3G, 4G/LTE мобильный интернет
  • Переключение между странами без дополнительных настроек
  • Прямые тарифы от местных операторов
  • Без абонентской платы
  • Без обязательных платежей
  • Оплата только за фактическое использование
  • Бессрочный сервис
  • Стоимость стартового пакета 19$, на балансе 19$
Калькулятор тарифов
Travel eSim GLOBAL
Предназначена для использования в странах Азии, Америки, Африки, Океании

  • Связь без потери сигнала в 70 странах
  • 119 мировых операторов
  • 3G, 4G/LTE мобильный интернет
  • Переключение между странами без дополнительных настроек
  • Прямые тарифы от местных операторов
  • Без абонентской платы
  • Без обязательных платежей
  • Оплата только за фактическое использование
  • Бессрочный сервис
  • Стоимость стартового пакета 19$, на балансе 19$
Калькулятор тарифов
У Вас есть вопросы? У нас есть ответы!
Что такое Travel eSim?

Travel eSim - виртуальная сим-карта для путешествий. Благодаря современным и инновационным технологиям Travel eSim переключается между доступными операторами по принципу "лучшего сигнала". Это обеспечивает максимальных охват и вашу доступность в путешествиях по миру. 

Как настроить Travel eSim?
Настройка Travel eSim происходит автоматически. Вам необходимо только включить функцию "передача данных в роуминге" в вашем устройстве.
Как пополнить баланс Travel eSim и какая минимальная сумма пополнения?
Минимальная сумма пополнения всего 15$. Пополнить баланс Вы можете картой любой страны без комиссии в личном кабинете.
Как связаться со службой поддержки?
С службой поддержки Вы можете связаться удобным для Вас способом: чат на сайте, популярные мессенджеры, email.
Какие устройства поддерживают технологию eSIM?
Технология eSIM - это абсолютно новая и современная технология. В связи с новизной, к сожалению, не все устройства поддерживают технологию. С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке "Список устройств". Мы постоянно его обновляем, как только появляются новые устройства, поддерживающие технологию.
Как мне установить Travel eSim на свой смартфон (устройство)?

После регистрации и оплаты на сайте стартового баланса Travel eSim, Вам на почту поступит письмо с QR code и подробными инструкциями для каждого устройства. Следуя инструкции отсканируйте QR code, так Вы установите Travel eSim на Ваше устройство.

Что такое стартовый баланс eSim?
Стартовый баланс - это денежные средства, которые уже зачислены на баланс Travel eSim. После установки Travel eSim на ваше устройство, никаких дополнительных настроек производить не требуется, сим-карта активна и готова к использованию.
Что делать если я решу не использовать Travel eSim?
Travel eSim - бессрочна. Вы можете использовать её тогда, когда вам это необходимо. В случае если Вы решили полностью отказаться от сервиса, мы вернём неизрасходованные средства с баланса вашей Travel eSim. Подробно Вы можете ознакомиться в разделе "Правило оплаты и возврат" 
Доступны звонки и смс на Travel eSim?
В настоящий момент на Travel eSim доступен ТОЛЬКО мобильный интернет по выгодным тарифам от местных операторов. Для голосовых вызовов и сообщений, Вы можете использовать популярные мессенджеры.
ВОТ ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ ОПЕРАТОРОВ
КОТОРЫЕ ВАМ ДОСТУПНЫ
Вы можете быть на
связи за рубежом
уже сейчас
Tilda Publishing
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Всего несколько минут и всё доступно на вашем смартфоне.
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Список устройств поддерживающих технологию

Остались вопросы? Задайте их в чате.
Мы всегда online. 